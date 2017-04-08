Norwich'ten Aboubakar'a 12 milyon euro
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Aboubakar'ın, yeni sezonda takımda kalması zor görünüyor.
Sözleşmesinde 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Kamerunlu yıldız için siyah- beyazlılar 6 milyon euro'luk bütçe ayırırken; İngiliz ekibi Norwich'in ise 12 milyon euro'yu gözden çıkarması nedeniyle, Aboubakar'ın durumu belirsizliğini koruyor.
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