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Norwich'ten Aboubakar'a 12 milyon euro

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Aboubakar'ın, yeni sezonda takımda kalması zor görünüyor.

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Sözleşmesinde 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Kamerunlu yıldız için siyah- beyazlılar 6 milyon euro'luk bütçe ayırırken; İngiliz ekibi Norwich'in ise 12 milyon euro'yu gözden çıkarması nedeniyle, Aboubakar'ın durumu belirsizliğini koruyor.
 
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