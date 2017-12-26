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Nouma: Valbuena çoktan taraftarın gönlünü kazandı

Fenerbahçe’de sezonun ilk yarısını başarılı bir performansla bitiren Mathieu Valbuena, Fransız L’Equipe gazetesinin de ilgi odağı oldu.

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Süper Lig için ayrılan 3 sayfalık bölümde, Beşiktaş’ın eski futbolcusu Pascal Nouma, özel bir değerlendirme yaptı.

Valbuena’nın Fenerbahçe kulübü için gerçek bir star olduğunu aktaran Nouma, “Bir gün Fenerbahçe maçına gittim. Valbuena yedekler arasındaydı. Maç öncesinde taraftarlar tek tek futbolcuları tribünlere çağırıyor ve tezahürat yapıyor. Yedek olmasına rağmen bir baktım, taraftarlar ilk olarak Valbuena’yı çağrıyor. O anda anladım ki Valbuena çoktan taraftarın gönlünü kazanmış” dedi.

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