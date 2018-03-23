NTV Spor'dan ayrılan Evren Göz, Galatasaray Basın Genel Koordinatörlüğü'ne getirildi
Galatasaray'da Basın Genel Koordinatörlüğü görevine Evren Göz getirildi.
Galatasaray'da Basın Genel Koordinatörlüğü görevine Evren Göz getirildi. Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Galatasaray Spor Kulübü Basın Genel Koordinatörlüğü görevine Evren Göz getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.
Galatasaray Spor Kulübü"
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