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NTV Spor'dan ayrılan Evren Göz, Galatasaray Basın Genel Koordinatörlüğü'ne getirildi

Galatasaray'da Basın Genel Koordinatörlüğü görevine Evren Göz getirildi.

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Galatasaray'da Basın Genel Koordinatörlüğü görevine Evren Göz getirildi.  Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray Spor Kulübü Basın Genel Koordinatörlüğü görevine Evren Göz getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü"

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