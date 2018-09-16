Nuri Şahin ilk kez formayı giydi ama yetmedi
Bundesliga'da Nuri Şahin'in ilk kez formasını giydiği Werder Bremen, Nürnberg ile 1-1 berabere kaldı.
Bundesliga'da Milli futbolcu Nuri Şahin'in takımı Werder Bremen, sahasında Nürnberg ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi ve Bremen, namağlup serisini sürdürdü.
Werder Bremen, 26. dakikada Eggestein'in golüyle öne geçerken Nürnberg, 90+2'de Vura'nın golüyle 1 puanı kurtardı.
İlk kez Werder Bremen forması giyen Nuri Şahin, 71. dakikada oyuna dahil oldu.
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