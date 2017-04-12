Nuri Şahin Monaco maçından sonra patlama anını anlattı
Nuri Şahin, Monaco maçının ardından bombalı saldırı ile ilgili konuştu ve duygu yüklü açıklamalar yaptı.
Dortmund'un Monaco'ya 3-2 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının ardından milli oyuncumuz Nuri Şahin, otobüse yapılan terör saldırısı ile ilgili duygu yüklü bir açıklama yaptı ve gözyaşlarına zor hakim oldu.
Aklında futbol olmadığını söyleyen Nuri, "Sahaya çıkana kadar futbol düşünemedim. Dün gece eşim, çocuklarım beni kapıda karşıladı, o an ne kadar şanslı olduğumu anladım. Futbol çok önemli biliyorum. Futbolu seviyoruz. Çok para kazanıyoruz, özel bir hayatımız var, ama biz de insanız. Bu dünyada futboldan çok daha fazlası var. Dün gece bunu hissettik" dedi.
"OTOBÜSTEKİ YÜZLERİ HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAM"
Otobüste takım arkadaşlarının endişeli yüzlerini gördüğünü ve çok etkilendiğini kaydeden Nuri, "Otobüsteki yüzleri unutamam. Hayatım boyunca otobüste gördüğüm yüzleri unutamayacağım. İnanılmazdı" ifadelerini kullandı.
Dortmund'un takım otobüsüne yapılan bombalı saldırının ardından Marc Bartra kolundan yaralanmış ve ameliyat olmak zorunda kalmıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.