Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Nuri Şahin Werder Bremen'e imza atıyor

Transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılan Nuri Şahin, Bundesliga ekibi Werder Bremen'le anlaştı. Sağlık kontrolünden geçen Nuri Şahin için gün içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dortmund'da kadroda düşünülmeyen Nuri Şahin, bir başka Bundesliga ekibine transfer oluyor... Adı Fenerbahçe ile de anılan Nuri Şahin, Werder Bremen'e transferi için sağlık kontrolünden geçiyor. Sky Sports da gelişmeyi doğrularken, transferin gün içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon bombası! Senaryo sızdı bakın neler olacak?

Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon bombası! Senaryo sızdı bakın neler olacak?

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA