Nuri Şahin Werder Bremen'e imza atıyor

Dortmund'da kadroda düşünülmeyen Nuri Şahin, bir başka Bundesliga ekibine transfer oluyor... Adı Fenerbahçe ile de anılan Nuri Şahin, Werder Bremen'e transferi için sağlık kontrolünden geçiyor. Sky Sports da gelişmeyi doğrularken, transferin gün içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.