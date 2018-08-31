Nuri Şahin Werder Bremen'e imza atıyor
Transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılan Nuri Şahin, Bundesliga ekibi Werder Bremen'le anlaştı. Sağlık kontrolünden geçen Nuri Şahin için gün içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Dortmund'da kadroda düşünülmeyen Nuri Şahin, bir başka Bundesliga ekibine transfer oluyor... Adı Fenerbahçe ile de anılan Nuri Şahin, Werder Bremen'e transferi için sağlık kontrolünden geçiyor. Sky Sports da gelişmeyi doğrularken, transferin gün içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.