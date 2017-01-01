Galatasaray Nuri Şahin için yeniden devrede

Galatasaray eski aşkı Nuri Şahin için yeniden devrede... Taraftarı heyecanlandıracak bir transfer peşinde olan yönetimin yıllardır gündemde olan milli futbolcu için bir süredir gizlice temasta bulunduğu iddia edildi. Borussia Dortmund'da çok fazla forma şansı bulamayan Nuri'nin de sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı, görüşmelerin devam ettiği bildirildi. 28 yaşında olan Nuri Şahin'de tek sıkıntı ise son zamanlarda yaşadığı diz ve kas sakatlıkları... Sarı-kırmızılıların, bu konu için de tedbirini aldığı belirtildi. Kesin anlaşmanın sağlanması halinde tecrübeli oyuncu detaylı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra imzalar atılacak.

Bu sezon sarı-siyahlı formayı 3 kez giyen Nuri Şahin, tek golünü Şampiyonlar Ligi'nde L.Varşova'ya attı. Dortmund'un da sözleşmesi 2018'de bitecek Nuri Şahin'in satışına olumlu baktığı belirtiliyor.