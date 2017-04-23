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Milli futbolcu Nuri Şahin ayak bileğinden sakatlandı

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Thomas Tuchel, milli futbolcu Nuri Şahin'in ayak bileğinden sakatlandığını söyledi.

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'un teknik direktörü Thomas Tuchel, milli futbolcu Nuri Şahin'in ayak bileğinden sakatlandığını söyledi.

"Ayak bileğindeki dış bağlarda yırtık şüphesi var"

Tuchel, sarı-siyahlıların deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, 22. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 28 yaşındaki futbolcunun durumuna ilişkin, "Nuri Şahin'in ayak bileğindeki dış bağlarda yırtık şüphesi var." ifadesini kullandı.

"Muhtemelen kırık da olabilir"

Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc ise, Nuri Şahin'in ayak bileğinde şişlik olduğunu belirterek, "Muhtemelen kırık da olabilir. Gelecek haftalarda forma giyemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlıktan yeni çıkmıştı

Bu sezon yaşadığı sakatlıktan dolayı uzun bir süre takımdaki yerini alamayan Nuri Şahin, son haftalarda yeniden forma giymeye başlamış ve sergilediği performansla göz doldurmuştu.

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