Nuri Şahin'li Dortmund, Hannover deplasmanında kayboldu!

Hannover - Dortmund maçında kazanan, 4-2'lik skorla Hannover oldu. Almanya Bundesliga'nın 10. haftasındaki mücadele, HDI-Arena'da oynandı.

Hannover'e galibiyeti getiren goller, 20. dakikada penaltıdan Jonathas, 40. ile 86. dakikalarda Bebou ve 60. dakikada Klaus'tan geldi. Dortmund'un sayılarını ise 27. dakikada Zagadou ve 52. dakikada Yarmolenko kaydetti. Dortmund'da ağları sarsan Zagadou, 59. dakikada kırmızı kart göreren oyun dışında kaldı. Dortmund'da Nuri Şahin ilk 11'de başladığı mücadelede 66 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Dortmund zirve yolunda ağır darbe aldı ve 20 puanda kaldı. Hannover ise evinde oynadığı 5 maçında 3. galibiyetini aldı ve 18 puana yükseldi.

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Dortmund evinde Bayern Münih'i ağırlayacakken, Hannover ise deplasmanda RB Leipzig'e konuk olacak.