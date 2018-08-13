Nwakaeme Trabzonspor'la masaya oturdu

29 yaşındaki golcüyle sözleşmenin detaylarını görüşen Trabzonspor, Nijeryalı golcüyle anlaşma yakın noktaya geldi. Ancak Hapoel Beer Sheva, Trabzonspor'dan Nwakaeme''nin bonservisi için banka teminatı talep etti.

Nwakaeme'yi kadrosuna katmak için mesai harcayan Trabzonsporlu yöneticiler, kısa bir süre içerisinde görüşmeleri olumlu şekilde tamamlayarak, Nijeryalı futbolcuya imza attırmak istiyor.

Son üç sezondur kulübü şampiyon olan Beer Sheva'nın en çok gol atan ve asist yapan oyuncusu durumunda bulunan Nijeryalı golcünün kulüp başkanlığını ise dolar milyarderi İsrailli iş kadını Alona Barkat yapıyor.

(Sporx)