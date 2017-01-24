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Josef de Souza, Ganso için Fenerbahçe'ye referans oldu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Ganso için özel açıklamalarda bulundu.

  • Ajansspor
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Brezilya basınına konuşan Josef, Fenerbahçe yönetiminin Ganso hakkında kendisiyle konuştuğunu söylerken, "Onun hakkında çok iyi şeyler söyledim çünkü o olağanüstü bir futbolcu. Farklı, hiç kimsenin göremeyeceği şeyleri görüyor. Takım için mükemmel olacağını söyledim. Fener, Galatasaray ve Beşiktaş, onu kim alırsa büyük kazanç sağlar" ifadelerini kullandı. 
 
Josef, 2014-2015 yılları arasında Ganso ile Sao Paulo'da beraber oynamıştı. 
 
Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz günlerde Ganso'nun sosyal medyada paylaştığı mesajıdan altına "Fener'e gel" yazarak taraftarları heyecanlandırmıştı.

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