Fenerbahçe taraftarý Avni Aker'e alýnmayacak

Sezon baþýnda Ýstanbul Ýl Güvenlik Kurulu'nun verdiði karar doðrultusunda, Beþiktaþ, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarýnda deplasman yasaðý kalkarken, Trabzonspor Ýstanbul'da oynadýðý Beþiktaþ ve Galatasaray maçlarýnda bordo-mavili taraftarlar kendilerine ayrýlan bölümde maçlarý takip edebilmiþti. Ancak bu karar Trabzonspor ve Fenerbahçe takýmlarý arasýnda oynanacak maçlarda geçerli deðil.

Trabzon Ýl Spor Güvenlik Kurulu'nun daha önce aldýðý kararla 26 Aralýk Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe takýmlarý arasýnda oynanacak karþýlaþmaya sarý-lacivertli takýmýn taraftarlarý alýnmayacak.

ÝHA