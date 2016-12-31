O Ses Türkiye'de Cüneyt Çakır sürprizi

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında Türkiye'nin en başarılı hakemlerinden Cüneyt Çakır da şarkı söyledi. TV 8'de yayınlanan programda Cem Karaca'nın 'Resimdeki Gözyaşları' şarkısını söyledi. Cüneyt Çakır'ın performansı seyircilerin ve jürilerin büyük beğenisini topladı.

CÜNEYT ÇAKIR KİMDİR?

Cüneyt Çakır kimdir, Cüneyt Çakır, 23 Kasım 1976 tarihinde İstanbul’da Kuzguncuk semtinde doğmuştur. Cüneyt Çakır, 2007 yılında gösterdiği başarıdan dolayı Avrupanın yetenekli hakemlerinin davet edildiği mentör kursuna davet edildi. Bu kurstaki üstün başarısından dolayı UEFA tarafından, 22 Aralık 2009 tarihinde premier development kategorisine yükseltilmiştir. 2009-2010 sezonunda Fulham ile Hamburg arasında oynanan Avrupa Ligi yarı final rövanş maçını yönetti.

Cüneyt Çakır, 16 Haziran 2011’de UEFA tarafından en üst katagori olan UEFA Elit Hakem Kategorisi’ne yükseltildi.