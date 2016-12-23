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Obradovic: Avrupa'nýn en iyi takýmýný yendik

CSKA Moskova'yý uzatmalarda 95-79 maðlup eden Fenerbahçe'de baþantrenör Zeljko Obradovic, maçýn ardýndan açýklamalarda bulundu.

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CSKA Moskova'yý uzatmalarda 95-79 maðlup eden Fenerbahçe'de baþantrenör Zeljko Obradovic, Avrupa'nýn en iyi takýmýna karþý önemli bir galibiyet aldýklarýný ifade ederek, oyuncularýmýzýn her maça yüzde yüz konsantrasyonla hazýr olmalarý gerektiðini de vurguladý.

Maçýn ardýndan açýklamalarda bulunan baþantrenör, Zeljko Obradovic, "Bu galibiyet birçok þey anlamamýz için önemli. Avrupa'nýn en iyi takýmýný yendik. Kendimize olan güvenin artmasý gerekiyor. Aslýnda rakibin kazanmasý kolaydý ve sadece 3 sayý vardý, ama Bobby kararlý davrandý ve maçýn seyrini deðiþtirdi. Maçýn uzatmasý çok farklýydý ve tamamen farklý bir tablo vardý. Savunmada çok iyiydik. Her þey deðiþti. Oyuncularýmý tebrik ederim. Önemli bir galibiyet aldýk ama önümüzde çok fazla sayýda maç var. Bu maçlara da yüzde yüz konsantrasyonla hazýr olmalýyýz. Maç içerisinde çok fazla iniþ çýkýþlarýmýz oldu. Çok fazla olumsuzluk vardý ve umarým bu maç nasýl oynamamýz gerektiðine dair bir ders olmuþtur. Burada bizi destekleyen taraftarýmýza da teþekkür ederim. Her zaman olduðu gibi bugün de harikaydýlar. Son saniyeye kadar destek oldular." þeklinde bir açýklamada bulundu.

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