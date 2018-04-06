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Obradovic: Baskonia yeni koç geldikten sonra sadece dün Anadolu Efes'e kaybetti

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi play-off turunda eşleştikleri İspanya'nın Baskonia takımını geçerek Dörtlü Final'e kalacaklarına inandığını söyledi.

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Habertürk gazetesinin Bomonti Hilton'da düzenlediği Türkiye Spor  Zirvesi'ne katılan Obradovic, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 2. sırada bitiren  sarı-lacivertlilerin başantrenörü Obradovic, Baskonia eşleşmesini şöyle  değerlendirdi:

"Artık daha fazla ciddiyet zamanı. Baskonia sezona iyi başlayamadı.  Son dönemde çok iyi toparladılar. Sezon içinde başantrenör değiştirdiler. Yeni  koç geldikten sonra sadece dün Anadolu Efes'e kaybettiler. Dörtlü Final'e  kalacağımıza inanıyoruz."

Mental olarak çok iyi hazırlanmaları gerektiğini vurgulayan tecrübeli  Sırp başantrenör, "Baskonia serisinde şu ana kadar oynadığımızdan daha iyi  oynamalıyız. Maç maç ilerlememiz lazım. 48 saat arayla maçlar oynayacağız. Bütün  oyuncularım, en iyi seviyede Dörtlü Final'e gitmek istiyorsa hazır olmak  zorundalar. En önemlisi saha avantajından faydalanmalıyız. Taraftarımızın da  takımın parçası olarak bize katkıda bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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