Obradovic derbi zaferini değerlendirdi

Zeljko Obradovic'ten galibiyet açıklamaları... THY Euroleague'in 20. haftasında oynanan Türk derbisinde Galatasaray Odeabank'ı 85-80 mağlup eden Fenerbahçe'de Başantrenörü Obradovic, iki iyi takımın çok iyi mücadele ettiğini ve sonunda kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. İşte Zeljko Obradovic'un açıklamaları...

DIXON VE VESELY...

''Zorlu bir mücadele oldu. İki farklı devre oldu. Galatasaray, Maccabi FOX galibiyetinin öz güveni ile geldi ve çok iyi bir ilk yarı oynadı. Rakibiniz kolay şut bulunca ve potaya kolay gidince, iyi bir ilk yarı olmuyor. İkinci yarıda savunmayı değiştirdik, ikinci yarının toplamında 26 sayı bulabildiler.''

''İkinci yarıda iki tarafta kazanabilirdi ama orada Bobby Dixon'un çok önemli bir üçlüğü vardı. Bunu ilk kez yapmıyor, her zaman bunu yapıyor. Vesely'den de bahsetmek gerekiyor. Neredeyse oyundan çıkmadan oyunun iki tarafında da çok iyi mücadele etti.''

''GALATASARAY, BURAYA GALİBİYET İÇİN GELMİŞ''

''Galatasaray'ı da tebrik ederim, bugün çok iyi bir oyun ortaya koydular. Buraya galibiyet düşünerek geldiler ve ilk yarıda bunu gösterdiler. İkinci yarıda oyunu çevirmeyi başardık. İzleyenler için çok keyifli bir maç oldu çünkü iki iyi takım oynadı. Güzel bir maç olduğu için de çok mutluyum. Euroleague'de kolay bir maçın olmadığını gördük. Kazan'dan geldik, 48 saat oldu ve takımın gösterdiği performanstan dolayı mutluyum.''

EKPE UDOH, CSKA KARŞISINDA OYNAYACAK MI?

''Ekpe Udoh, CSKA Moskova karşısında oynayabilecek gibi duruyor. Önce idmanlara bakacağız ama önce Uşak maçına konsantre olmalıyız. Ligin ilk yarısında oynanan maçta bizi yenmişlerdi, şimdi o maça odaklanacağız.''