Obradovic Euroleague'in en iyisi seçildi

Euroleague'de mücadele eden 24 takımın genel menajerlerinin katıldığı anket sonuçları açıklandı.

Euroleague'in favorileri arasında gösterilen Fenerbahçe ve başantrenör Obradovic, yine ankette ön plana çıkan isim oldu.

İlk bölüm sonuçları açıklanan ankette Fenerbahçe, oy kullanan genel menajerlerin %93,3'ü tarafından (14 oy) 2017 Final Four'unda yer alması beklenen takımlardan biri olarak gösterildi. Anketin bu bölümünde CSKA Moskova ve Real Madrid, tüm genel menajerlerin oylarını alırken, Olimpiakos da %53.3 oy oranı ile dördüncü takım olarak belirlendi.

Anketin "En İyi Başantrenör" bölümünde ise liderlik, Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in oldu. Obradovic, oyların %31.25'ini alarak ilk sırada yer aldı. Obradovic'i, %25.00 ile Dimitris Itoudis ve %18.75 ile David Blatt izledi.