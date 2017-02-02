Obradovic: Gelecekten umutluyum

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, CSKA Moskova'ya karşı 77-71 kazandıkları THY EuroLeague maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Obradovic'in sözleri:

"Bizim için çok önemli bir maçtı, lider olan takım karşı oynadık ve zor olacağını maçtan önce de biliyorduk zaten. İlk yarı son iki dakika hariç iyi oynamadık. Bu kadar tecrübeli oyuncuların olduğu takımda daha başka bir reaksiyon göstermek gerekiyordu. Çok tembeldik, onlar da kolay sayı buldular."

"KARARLARI YAVAŞ VERDİK"

"Üçüncü çeyrek maçı değiştirdik, çok iyi savunma yaptık. Ama olmamız gereken seviyede de değildik. Yavaş oynadığımız için kararları da yavaş verdik, topları da yavaş çevirdik. Zaman içinde bunu değiştirmeliyiz.

"GELECEK İÇİN ÇOK UMUTLUYUM"

"Gelecek için çok umutluyum, antrenmanlarda ve maçlarda bunu görebiliyorum. CKSA sonuna kadar mücadele etti, hiç vazgeçmediler. Özellikle taktiksel konularda. Çok mutluyum sonuçtan, taraftarlara tekrar teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı."

Anthony Bennet...

"Bennett antrenmanlarda çok iyiydi, onun için maça ilk 5'te başlattım. Avrupa basketboluna alışması lazım, daha iyi olacaktır."

Jan Vesely...

"Herkes bugün katkı yaptı. Vesely mesela 12 dakika sahada kaldı ama iyi katkı verdi. Görmek istediğim de bu. Herkesin katkı sağlaması ve takım ruhu... "

Önlerindeki fikstür...

"Önümüzde 9 Euroleague maçı daha var, hepsi de çok önemli. Aralarda da hiç kolay olmayan Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası maçları var. Hiçbiri kolay değil."