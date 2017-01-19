Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Obradovic'ten genç yıldıza övgü

Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

  • 2
  • 0
  • 1
  • 0
  • 3
  • 1
x

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, 84-63 kazandıkları Panathinaikos Superfoods maçının ardından açıklamalarda bulundu. Obradovic, kusursuz bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Zeljko Obradovic, "Çok önemli bir maçtı. Kusursuz bir takıma karşı oynadık. Rakibimiz yorgundu, çünkü geçtiğimiz gün Olympiakos'a karşı oynadılar. Devre arasında söylediğim gibi savunmada agresif olmamız gerekiyordu. Hücumda da topu paylaşmak önemliydi." dedi.

''AHMET TEK KELİMEYLE MÜKEMMELDİ''

Sırp çalıştırıcı Maçın adamı seçilen Ahmet Düverioğlu hakkındaysa, "Tek kelimeyle mükemmel diyebilirim. Ahmet iyi oynadı. Takıma yardımcı oldu. Ona güveniyorum ve çok çalışıyor. Çalıştıkça da bu fırsatları almaya devam edecek." şeklinde konuştu.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fizik dersinde FETÖ propagandası yapan öğretmen adliyeye sevk edildi

Fizik dersinde FETÖ propagandası yapan öğretmen adliyeye sevk edildi

Hasarlı lastiği kendisi tamir etti

Hasarlı lastiği kendisi tamir etti

Dünyanın en büyük 10 uçağı

Dünyanın en büyük 10 uçağı

Bu salyangoza 7 milyon dolar ödediler

Bu salyangoza 7 milyon dolar ödediler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA