Obradovic'ten genç yıldıza övgü

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, 84-63 kazandıkları Panathinaikos Superfoods maçının ardından açıklamalarda bulundu. Obradovic, kusursuz bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Zeljko Obradovic, "Çok önemli bir maçtı. Kusursuz bir takıma karşı oynadık. Rakibimiz yorgundu, çünkü geçtiğimiz gün Olympiakos'a karşı oynadılar. Devre arasında söylediğim gibi savunmada agresif olmamız gerekiyordu. Hücumda da topu paylaşmak önemliydi." dedi.

''AHMET TEK KELİMEYLE MÜKEMMELDİ''

Sırp çalıştırıcı Maçın adamı seçilen Ahmet Düverioğlu hakkındaysa, "Tek kelimeyle mükemmel diyebilirim. Ahmet iyi oynadı. Takıma yardımcı oldu. Ona güveniyorum ve çok çalışıyor. Çalıştıkça da bu fırsatları almaya devam edecek." şeklinde konuştu.