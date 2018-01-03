Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ödemelerini alamayan menajerler, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet edebilir

Sezon başında transfer edilen futbolcuların komisyon ücretlerini geçen 5 aylık sürede yatırmayan sarı-kırmızılılar, 20 Ocak’taki seçimden sonra da sorunu çözemezse FIFA tehlikesiyle karşılaşacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu sezon başındaki transfer döneminde 40 milyon Euro (180 milyon TL) bonservis harcaması yapan Galatasaray'da menajerlere toplam 8.9 milyon Euro komisyon ödeneceği açıklanmıştı

Ancak sarı-kırmızılı yönetimin geçen 5 aylık sürede menajerlere hiçbir ödeme yapmadığı öğrenildi. Bu durum yüzünden yabancı futbolcular olumsuz etkilenirken, seçim sürecine giren Galatasaray'da 20 Ocak'a kadar kulüp kasasından para çıkışı olmayacak. Yeni seçilecek yönetim de 8.9 milyon Euro alacağı olan menajerlere kısa sürede herhangi bir ödeme yapmazsa, Galatasaray'ın FIFA'ya şikayet edilme tehlikesi ortaya çıkacak.

Sabah

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 02.01.2018

Derin Analiz - 02.01.2018

Faydaları saymakla bitmeyen mürsafi

Faydaları saymakla bitmeyen mürsafi

2050'den sonra artık çikolata yiyemeyeceğiz

2050'den sonra artık çikolata yiyemeyeceğiz

Öğrenciler örümcek drone yaptı

Öğrenciler örümcek drone yaptı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA