Ödemelerini alamayan menajerler, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet edebilir
Sezon başında transfer edilen futbolcuların komisyon ücretlerini geçen 5 aylık sürede yatırmayan sarı-kırmızılılar, 20 Ocak’taki seçimden sonra da sorunu çözemezse FIFA tehlikesiyle karşılaşacak.
Bu sezon başındaki transfer döneminde 40 milyon Euro (180 milyon TL) bonservis harcaması yapan Galatasaray'da menajerlere toplam 8.9 milyon Euro komisyon ödeneceği açıklanmıştı
Ancak sarı-kırmızılı yönetimin geçen 5 aylık sürede menajerlere hiçbir ödeme yapmadığı öğrenildi. Bu durum yüzünden yabancı futbolcular olumsuz etkilenirken, seçim sürecine giren Galatasaray'da 20 Ocak'a kadar kulüp kasasından para çıkışı olmayacak. Yeni seçilecek yönetim de 8.9 milyon Euro alacağı olan menajerlere kısa sürede herhangi bir ödeme yapmazsa, Galatasaray'ın FIFA'ya şikayet edilme tehlikesi ortaya çıkacak.
Sabah
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