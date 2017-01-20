Van Basten'in yeni kuralları futbolseverleri şaşırttı

Dünya futbolunun başındaki isimlerden Marco van Basten; futboldaki radikal değişiklikleri duyurdu.



Skorer'de yer alan haberlere göre; bir çok radikal adımdan bahseden Hollandalı efsane futbolcunun öngördüğü değişiklikler yürürlüğe girerse, futbol gelecekte bugünkü bildiğimiz futbola pek benzemeyecek.

İşte Van Basten'in planları arasında yer alan değişiklikler:

Wenger'den 'ofsayt' itirazı







Futbolsever burun kıvırdı

Futbolun beşiğindeki taraftarların da deneyimli teknik adamla paralel düşüncelere sahip oldukları ortaya çıktı. İngiltere'de yapılan bir ankette 'Van Basten'in planlarını nasıl buluyorsunuz?' sorusu yöneltildi. 'Delilik' diyen yüzde 65, 'Denemekte sakınca yok' diyen 20, 'Dahice' cevabını veren yüzde 15 çıktı. FIFA yöneticisinin bu yenilik arayışlarına ilk tepki Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'den geldi. Ofsaytı zekice ve oyun için önemli bulduğunu dile getiren Fransız çalıştırıcı, "Getirilen bazı öneriler çok tartışmalı. Ofsayt kuralının kalkacak olmasını çekici bir şey olarak görmüyorum. Bence ofsayt bir takımı sahada bir arada tutuyor" itirazını yaptı.

- Ofsayt kuralı kalkacak. Böylece gol atma olanakları çoğalacak ve oyun daha ilgi çekici bir hale gelecek.- Penaltı atışı şekil değiştirecek. Buz hokeyine benzer penaltı gelecek. Futbolcu 25 metre mesafeden topla birlikte kaleye hareket edecek, kaleciyle karşı karşıya 8 saniye içinde golü atmaya çalışacak.- Sarı kart kalkacak. Onun yerine ceza alan oyuncu 5 ya da 10 dakika gibi sürelerle, saha kenarında durma cezası alacak.- Faullere sınırlama getirilecek. Basketboldaki gibi bir oyuncu 5 faulden fazla yapamayacak.- Kupa maçlarında uzatmalar kalkacak. Normal süre berabere bitmişse direkt olarak seri penaltı atışlarına geçilecek.Takımlara daha çok oyuncu değiştirme imkanı sunulacak. Bir futbolcu bir sezonda 60 maçtan fazla oynayamayacak.