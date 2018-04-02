Ogün Temizkanoğlu'ndan Burak Yılmaz'a ağır sözler! 'Bu parayı rakibi üzmemek için almıyorsun'

Trabzonspor'un eski futbolcularından Ogün Temizkanoğlu, Galatasaray yenilgisinde Burak Yılmaz'ı hedef aldı.

Temizkanoğlu 24 TV'deki maç değerlendirmesinde, "Her futbolcu Trabzonspor için önemlidir. Ancak anladığım kadarıyla her futbolcu için Trabzonspor'un bir önemi yok. Siz eğer yılda 3.5 milyon euro, 3 yılda 10 milyon euro alıyorsanız bunu rakip takımdaki arkadaşlarını üzmemek için almıyorsun. Bir maçta 5-6 kere ofsayta düşmek için bu paraları almıyorsun." ifadelerini kullandı.

Temizkanoğlu, Çalımbay'ı da ağır şekilde eleştirerek, "Yönetimlerin Rıza Çalımbay gibi korkakları Trabzonspor'un başına getirerek bu takımı küçük düşürme hakkı yok. Rıza Hoca'nın oynattığı futbol 1 Nisan şakası gibi. Trabzonspor'un forması zaten 1 puan." dedi.