Oğuz Çetin kimdir nereli kaç yaşında Fatih Terim hakkında Oğuz Çetin ne söyledi

Oğuz Çetin kimdir nereli kaç yaşında soruları yine gündemde! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında söyledi olay sözler sonra gündeme gelen Oğuz Çetin ile ilgili merak edilenleri bu haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. Twitter'da konuşulan isimler arasında yer alan Oğuz Çetin Fatih Terim hakkında neler söylediği ile ilgili ayrıntılar haberimizde. Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği spor söyleşileri programına konuk olan Oğuz Çetin yeniden Galatasaray'ın başına geçen Fatih için sert ifadeler kullandı. Söyleşide söz alan bir öğrencinin "Siz ve Fatih Terim İmparator olarak anılıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz" sorusuna " İmparator dediğiniz kişi topluma örnek olması gereken kişilerdir." şeklinde cevap verdi. Ardından söylediği sözler ile gündemde yerini alan Oğuz Çetin'a Fatih Terim'den nasıl bir cevap geleceği şimdiden merak konusu oldu...



Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Oğuz Çetin, Fatih Terim hakkında çok sert konuştu. Çetin, "Birine kafa atıp, mekan basıp, ağzından küfür eksik olmayan insanlar imparator olamaz" dedi.



Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Spor Söyleşileri programına bu hafta Oğuz Çetin katıldı. Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde spor gündemini ve gençlerin sorularını yanıtlayan Oğuz Çetin önemli açıklamalarda bulundu. Türk futbolu üzerine öğrencilerle söyleşi yapan Oğuz Çetin, bir öğrencinin "Siz ve Fatih Terim İmparator olarak anılıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz" sorusuna; "İmparator mu? İmparator dediğiniz kişi topluma örnek olması gereken kişilerdir. Birine kafa atıp, mekan basıp, ağzından küfür eksik olmayan insanlara farklı bir şekilde ifade de bulunmalıyız" cevabını verdi. Bu sözlerin ardından Twitter gündemine oturan Oğuz Çetin kimdir? Hangi takımlı? İşte, eski futbolcu ve antrenör Oğuz Çetin'in hayatına kısa bir bakış.









OĞUZ ÇETİN KİMDİR KAÇ YAŞINDA NERELİ?



Oğuz Çetin, Tam adı Ahmet Oğuz Çetin’dir. 15 Şubat 1963 tarihinde Sakarya Sapanca‘da doğmuştur. 9 yaşında ailesiyle Almanya‘ya gitti. Oğuz Çetin, futbola Almanya’nın FC Bobingen takımının alt yapısında başladı.1978 yılında 15 yaşında okumak için Türkiye’ye döndü. İTÜ Sakarya Mimarlık – Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendislği Bölümü mezun oldu. Sakarya’da Sakaryaspor’un genç takımına transfer oldu. 1981 yılında Sakaryaspor kulübü ile profesyonel anlaşma yaptı.







1988 yılında Fenerbahçe‘ye transfer oldu. 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe’de takım kaptanlığı yaptı. 1995-1996 sezon sonunda takım şampiyon olmasına rağmen dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı Ali Şen tarafından takım arkadaşı Aykut Kocaman ile birlikte gerekçe gösterilmeden takımdan tasfiye edilmiştir.



İki yıl İstanbulspor ve İki yıl Adanaspor’da oynadıktan sonra 2000 yılında futbol oynamayı 37 yaşında bırakmıştır. Türkiye liginde 495 karşılaşmada forma giymiştir. Futbol oynadığı dönemde hiç kırmızı kart görmedi.



Oğuz Çetin, Millî takımda 106 kez A milli oldu ve 33 defa sahaya kaptan olarak çıktı.



2000 yılında Fenerbahçe’ye Mustafa Denizli‘nin yanında yardımcı antrenör olarak göreve başlamıştır. Ardından aynı görevde Werner Lorant ile çalışmıştır. Werner Lorant’ın ayrılmasının ardında bir sene de Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü yapmıştır. 2004 yılında Kayseri Erciyesspor ve Gençlerbirliği, 2005 yılında ise Diyarbakırspor futbol takımlarının teknik direktörlüğünü yaptı.



2005 yılında Türkiye Millî Futbol Takımı teknik direktörü Fatih Terim‘in yanında 1. yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2009 yılında Fatih Terim‘in görevden ayrılınca yerine gelen Guus Hiddink‘in de yardımcı antrenörlük görevine devam etti.



29 Kasım 2012’de 2012 – 2013 sezonu için Boluspor’un teknik direktörlüğünde görev yaptı.



Oğuz Çetin, evlidir. Bartu (d.1993) adında bir oğlu ve bir kızı vardır.