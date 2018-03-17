Oğuz Dağlaroğlu: Benim bile İstanbulspor ve Akhisar ile Kadıköy'de 2 galibiyetim var

22 Aralık 1999'da Fenerbahçe'yi Kadıköy'de son kez yenen G.Saray, bugün o tarihten sonra 19. lig maçına çıkacak.

Bu süreçte Fenerbahçe 15 kez kazanırken, 3 maç berabere bitti. 1999 sonrası ilk galibiyet, Mustafa Denizli döneminde, 6 Mayıs 2001 tarihinde geldi...

Fenerbahçe o maçta Ali Güneş ve Yusuf Şimşek ile 2-0 öne geçmiş, Suat Kaya'nın golüyle fark bire inmişti. Ardından da sakatlanan Rüştü Reçber'in yerine o dönem 22 yaşında olan ve altyapıdan çıkan Oğuz Dağlaroğlu 75'te kaleye geçmiş, sarı-lacivertliler gergin anlar yaşamıştı. Ancak Oğuz, Hagi'nin iki önemli şutunu çıkararak Kadıköy serisini başlatan adam oldu! Şu anda Sarıyer'in U15 takımında antrenörlük yapan Dağlaroğlu kısa bir açıklama yaptı

O maçı unutamadığını söyleyen Dağlaroğlu, "Rüştü Abi sakatlandı. 75'e kadar kaleye gelmeyen Galatasaray, yüklenmeye başladı. Hagi'nin iki şutunu çıkardım. 2-1 kazandık ve şampiyon olduk. Bizim Kadıköy serimiz başladı, onların da şampiyonluk serisi bitti. Bu kadar süre Kadıköy'de kazanamamaları normal değil. Benim bile İstanbulspor ve Akhisar ile Kadıköy'de 2 galibiyetim var" dedi.