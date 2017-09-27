Oğuzhan Özyakup: 1-0 öne geçtiğimizde kendimizi bir tık geriye aldık
Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Leipzig galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, Leipzig galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Özyakup şunları söyledi:
"Rakip bana göre atmosferden çok etkilendi. Özellikle ilk 20 dakikada... Forvetleri bayağı bir ses olduğu için oyundan çıkmak istedi. Bu seviyede akıllı olman gerekiyor. 1-0 öne geçtiğimizde kendimizi bir tık geriye aldık. Biraz daha dikkatli oynasaydık 3 veya 4'ü bile bulabilirdik."
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