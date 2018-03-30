Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş yönetimine takımda kalmak istediğini iletti
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un takımda kalacağı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ’TA birçok kulüpten teklif alan kaptan Oğuzhan Özyakup, kulübünde kalmaktan yana. Oynayamadığı için mutsuzluk yaşasa da transfer konusunun netleşmesinden sonra yeni bir sayfa açmayı planlayan Oğuzhan, yönetime Beşiktaş’ta mutlu olduğunu ve kalmak istediğini iletti. Ozzie ile bu konuda yapılan protokolün de önümüzdeki dönemde resmiyete dökülmesi bekleniyor. Ancak buna rağmen özellikle İngiliz kulüplerinden gelen teklifler genç oyuncunun aklını çeliyor. Özellikle Newcastle United’in hocası Benitez’in, Oğuzhan’ın transferini çok istediği biliniyor. Beşiktaş’ın kaptanını isteyenler arasında Cenk Tosun’un takımı Everton da var.
(Akşam)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.