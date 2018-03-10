Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun'un gol atacağını tahmin ettiğini söyledi

Oğuzhan’ın açıklamaları şu şekilde:

"Çok pozisyona girdik ama gol atamadık"

"Başakşehir maçı için avantajlı gidiyoruz oraya. Evimizde çok güçlüyüz, bunu da gösterdik. Çok pozisyona girdik ama gol atamadık, bu sezon bu konuda biraz zorluk çekiyoruz.”

"Futbolcu hep oynamak ister, maçı sever"

"Bu dönemde her futbolcuya ihtiyaç var. Çok kısa dönemde, çok maç oynuyoruz. Futbolcu hep oynamak ister, maçı sever. Yorucu geçiyor ama takım iyi, formdayız."

"Cenk'in gol atacağını tahmin ediyordum"

"Devre arasında Cenk'in golünden haberim oldu, güzel gol atmış. Bugün gol atacağını tahmin ediyordum. Türkiye'de kendini kanıtlamış biri zaten, kardeşim aynı zamanda."