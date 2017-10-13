Oğuzhan Özyakup: Çok pas hatası yaptım

Oğuzhan'ın maç sonunda yaptığı açıklamalar şöyle;

Gençlerbirliği çok iyi kapandı. biz ise çok pas hatası yaptık ve yaptım. Kanatları kullansak belki daha rahat olacaktık ama ortadan denedik hep. Salı günü maçımız var çok çalışmamız gerekiyor. Kötü oynadık Gençlerbirliği'ni trebrik ederim. Bu maçı unutum salı günü oynanacak maça konsantre olmalıyız.