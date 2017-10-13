Oğuzhan Özyakup: Çok pas hatası yaptım
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Oğuzhan Özyakup, 2-1 yenildikleri Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Oğuzhan'ın maç sonunda yaptığı açıklamalar şöyle;
Gençlerbirliği çok iyi kapandı. biz ise çok pas hatası yaptık ve yaptım. Kanatları kullansak belki daha rahat olacaktık ama ortadan denedik hep. Salı günü maçımız var çok çalışmamız gerekiyor. Kötü oynadık Gençlerbirliği'ni trebrik ederim. Bu maçı unutum salı günü oynanacak maça konsantre olmalıyız.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.