Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Oğuzhan Özyakup: Çok pas hatası yaptım

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Oğuzhan Özyakup, 2-1 yenildikleri Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Oğuzhan'ın maç sonunda yaptığı açıklamalar şöyle;

Gençlerbirliği çok iyi kapandı. biz ise çok pas hatası yaptık ve yaptım. Kanatları kullansak belki daha rahat olacaktık ama ortadan denedik hep. Salı günü maçımız var çok çalışmamız gerekiyor. Kötü oynadık Gençlerbirliği'ni trebrik ederim. Bu maçı unutum salı günü oynanacak maça konsantre olmalıyız.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Askerimiz Kuzey Suriye’ye girdi

Askerimiz Kuzey Suriye’ye girdi

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA