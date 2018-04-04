Oğuzhan Özyakup Everton yolunda

BEŞİKTAŞ’TAN, Everton’a bir yıldızın daha kayması an meselesi. Bu sezon Siyah-Beyazlı takımda fazla şans bulamayan Oğuzhan Özyakup’un, İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmelerde önemli bir aşama kaydedildiği belirtildi. Everton ile Oğuzhan arasındaki görüşmeleri yürüten menajer Kees Vos’un konuyu büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü ancak Beşiktaş yönetiminin durumdan haberdar olduğu da belirtildi. Vos önceki gün Avrupa basınına yaptığı açıklamada, “Önceliğimiz Beşiktaş. İki hafta içinde bir çok şey netleşir” açıklamasını yapmıştı. Akşam’a bilgi veren kaynaklar Oğuzhan’ın gelecek sezon Cenk’le aynı takımda forma giyme ihtimalinin yüzde 50’den fazla olduğunu ifade etti.

ÇOK FAZLA TALİBİ VAR

Oğuzhan Özyakup’un yüzde 30’lık payına sahip olan Arsenal kulübü de genç oyuncuyla ilgileniyordu. Ancak Oğuzhan’ın da daha önce kadrosunda yer aldığı ancak şans bulamadığı Arsenal’e gitmek yerine Cenk Tosun’un formasını giydiği Everton’a transfer olmak istediği belirtildi. West Ham ve Valencia’nın yanı sıra İtalya’dan da bazı kulüplerin gündeminde olduğu öne sürülen Oğuzhan Özyakup’un önümüzdeki sezon Beşiktaş’ta devam etme ihtimali ise düşük. Başkan Fikret Orman’la bu konuda görüşmeler yürüten Oğuzhan Özyakup’la yola devam etme girişimleri Arsenal’in payı yüzünden sonuçlanamamıştı.

(Aksam)