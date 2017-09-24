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Oğuzhan Özyakup: Hakeme küfür etmedim, yönetimini eleştirdim

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin bitiş düdüğünün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Oğuzhan Özyakup, Ali Palabıyık'a küfür veya hakaret etmediğini söyledi.

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Stadyumdan ayrılırken gazetecilerle kısa süre sohbet eden Oğuzhan, gördüğü kırmızı kartın haksız olduğu savundu.

Maç sonu hakemin yanına giderek kararları ile ilgili eleştiride bulunduğunu söyleyen Oğuzhan, "Küfür yok, hakaret yok. Sadece kendisine yönetimi ile ilgili eleştiride bulundum. Ancak eleştiriye tahammül edemedi. Kendisini eleştirdiğim için bana ikinci sarı kart, sonra da kırmızı kart gösterdi." şeklinde konuştu.

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