Oğuzhan Özyakup: Hakeme küfür etmedim, yönetimini eleştirdim

Stadyumdan ayrılırken gazetecilerle kısa süre sohbet eden Oğuzhan, gördüğü kırmızı kartın haksız olduğu savundu.

Maç sonu hakemin yanına giderek kararları ile ilgili eleştiride bulunduğunu söyleyen Oğuzhan, "Küfür yok, hakaret yok. Sadece kendisine yönetimi ile ilgili eleştiride bulundum. Ancak eleştiriye tahammül edemedi. Kendisini eleştirdiğim için bana ikinci sarı kart, sonra da kırmızı kart gösterdi." şeklinde konuştu.