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Oğuzhan Özyakup için Milan devrede

Çizme basını, İtalyan kulüplerinden Milan’ın Oğuzhan için devreye girdiğini yazdı. Gazeteler yıldız oyuncu için Çizme kulübünün 10-15 milyon Euro’yu gözden çıkardığını öne sürdü

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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup için Çizme basınından bir iddia ortaya atıldı. Gazeteler Milan'ın yıldız oyuncu için Beşiktaş'ın kapısını çalacağını yazdı.

TRANSFER BİTEBİLİR

Gazeteler Milan'ın Oğuzhan için 10-15 milyon Euro'luk bir rakamı gözden çıkardığını duyurarak bu transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu okurlarına duyurdu.

YAKINDA SÖZLEŞMEM AÇIKLANIR

Belek' te çalışmalarını sürdüren Oğuzhan kulübüyle sözleşmesi konusunda bir sorun yaşamadığını söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, "Burası benim evim. Başkan gerekeni söyledi. Yakında sözleşmem açıklanır" dedi.

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