Oğuzhan Özyakup: Kulüp yakında resmi açıklamayı yapar

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup, siyah beyazlı ekibi Antalya kampında önemli açıklamalar bulundu.

İşte Oğuzhan'ın yaptığı açıklamalar;

"Hocamız hangi pozisyonda isterse orada oynarım. Tabi ki iyi hissettiğim pozisyonlar var. Her orta saha için 8 numara daha iyidir. Topla oynama fırsatı daha rahat buluyorum. Ama ben her pozisyonda kendimi iyi hissediyorum. Hocamız nerede isterse ben orda oynarım"

'Lige tekrar konsantre olmamız gerekiyor'

"Bu sene birinci hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaktı ona ulaştık ama ligde çok puan bıraktık. Deplasmanlarda çok şanssız puanlar bıraktık. Lige tekrar konsantre olmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde kendi seviyemizi yakaladık bunu ligde de göstermemiz lazım. Artık puan kaybetme lüksümüz yok. Her takım yarışın içerisinde, Kayserispor bile zirveye oynuyor.'

Oğuzhan'dan sözleşme açıklaması

'Beşiktaş ile sözleşme konusunda bir sıkıntı yaşamam. Burası benim evim. Sözleşme ile ilgili fazla bir şey konuşulmaz. Kulüp de açıklar. Resmi açıklamayı kulüp yakın zamanda yapacak. Ben burada çok mutluyum. Burası benim evim.'