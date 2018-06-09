Oğuzhan Özyakup Newcatle için gün sayıyor
İngiliz basınına göre Beşiktaş’ın kaptanı 12.1 milyon pound karşılığında Newcastle United’ın formasını giymeye çok yakın. Rafael Benitez onu 3 önemli özelliğinden dolayı çok istiyor.
İNGİLİZ basını, Oğuzhan Özyakup transferinin gerçekleşmek üzere olduğunu iddia etti. Beşiktaş’ta 27 gol ve 50 asistlik performansla müthiş bir başarı gösteren Oğuzhan’ın, Süper Lig’de göz kamaştırdığı ve takım için gerçek bir tılsım olduğu vurgulandı. 2012 yılından beri Beşiktaş forması giyen Oğuzhan’ın daha önce Arsenal’de oynamasının ve Premier Lig tecrübesi olmasının da büyük avantaj getireceği iddia edildi. Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez’in daha büyük hedefler için takım oluşturma çabasına girdiği hatırlatılan haberde, oyuncuya ödenecek ücretin 12.1 milyon pound olacağı bildirildi. Benitez’in Ozzie’yi 3 nedenle tercih ettiği de belirtildi. 1) Rakibi yoran ancak yorulmak bilmeyen bir işçi. Bloklar arası bağlantıyı sağlayan sağlam bir merkez oyuncusu. 2) Savunma yönü güçlü ve asla yılmayan biri. 3) Hedefe uygun ve yaratıcı. Bu alandaki sıkıntıyı giderecek.
(Aksam)
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