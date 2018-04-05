Oğuzhan Özyakup West Ham'ın takibinde
Everton ve West Ham, Kartal’ın orta saha oyuncusu için kozlarını paylaşacak. Avantaj Cenk’in takımında!..
DEVRE arası Cenk Tosun’u renklerine bağlayan Everton, Kartal’ın bir başka yıldızı Oğuzhan için de nabız yoklamıştı. Ancak genç futbolcunun İngiltere’den tek talibi Everton değil. Daha önce dolaylı yollardan Oğuzhan’ı araştıran West Ham, milli futbolcu için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş Kulübü, futbolcunun mukavelesinin 5 yıl uzatıldığını belirtse de henüz resmi bir açıklama yok. Oğuzhan’ın tercihi ise Cenk Tosun’un oynadığı Everton...
(Aksam)
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