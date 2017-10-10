Oğuzhan Özyakup: Yabancılar çalışıyorsa bizim 10 kat daha fazla çalışmamız gerekiyor

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya ile 2-2 berabere kalan Milli Takım'da Oğuzhan Özyakup maç sonu açıklamalarda bulundu.

"İzlanda maçında gruptan çıkma şansımızı kaybetmiştik. Buraya galibiyet için geldik. Çok pozisyona girdik ama değerlendiremedik. İzlanda maçından daha iyi oyun ortaya koyduk. Bu turnuvayı geride bırakıp Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmamız gerekiyor"

"Yabancılar çalışıyorsa bizim 10 kat..."

"Biz Türk oyuncular olarak çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Yabancılar çalışıyorsa bizim 10 kat fazla çalışmamız gerekiyor. İnanılmaz yetenkeli futbolcularımız var ama sadece yetenekle olmuyor. Daha çok çalışmalıyız. Doğru adımlarla bir yola girmemiz gerekiyor. Zor bir gruptaydık. Bunu geride bırakmamız gerekiyor. Bu durumdan dersler çıkarıp önümüzdeki turnuvaya hazırlanmalıyız"