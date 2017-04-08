Oğuzhan Özyakup'tan Trabzonspor açıklaması!

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u nefes kesen bir mücadele sonucu mağlup etmesinin ardından Beşiktaş, şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı. Sahanın etkili isimleri arasında yer alan, özellikle Aboubakar'ın attığı golde harika bir asist yapan Oğuzhan Özyakup, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Oğuzhan, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda ''Güçlü bir takımla karşılaşacağımızı biliyorduk. Ama çok açıklar vereceğini de biliyorduk. Maçın başından beri oyun bizim kontrolümüzdeydi. 1-0'dan sonra 3-0, 4-0 olacak maçı kendimiz zora soktuk.'' açıklamalarında bulundu.

LYON YORUMU

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşması hakkında da konuşan Oğuzan, ''Önümüzde çok zor Lyon maçları var. Artık o maçlara hazırlanıp en iyisini yapmaya çalışacağız.'' dedi.