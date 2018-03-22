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Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş'la sözleşme imzaladığı ortaya çıktı

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.

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Beşiktaş'la sözleşmesini 5 yıl uzatan yıldız futbolcunun sezon başına 2.5 milyon Euro garanti ücret alacağı öğrenildi.

Bazı çevreler, Oğuzhan Özyakup'un bu sezon bekleneni verememesini, Mayıs ayında bitecek sözleşmesinin henüz yenilenmemiş olmasına bağlarken, yıldız futbolcunun önce Beşiktaş'la mukavele imzaladığı ortaya çıktı.

Sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 5 yıllık anlaşmaya "EVET" diyen Oğuzhan'm sözleşmesinin siyah-beyazlı kulübün kasasında olduğu, Arsenal'in bonservisindeki yüzde 30'luk payı nedeniyle henüz Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulunulmadığı belirtildi.

Oğuzhan bir süre önce yaptığı açıklamada, sözleşme konusunda herhangi bir problem olmadığını dile getirmiş ancak kamuoyunda henüz anlaşma sağlanmadığı ve görüşmelerin devam ettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

(Sabah)

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