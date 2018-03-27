Oğuzhan Özyakup'un menajeri Kees Vos, Beşiktaş yönetimine 'elinizi çabuk tutun' uyarısı yaptı

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan Özyakup’un Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağının 1-2 hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Başkan Fikret Orman’ın davetiyle İstanbul’a gelen Ozzi’nin menajeri Kees Vos, yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir görüşme yaptı.

Vos, Beşiktaşlı yöneticilere, “Marsilya, Everton, Milan, Lazio ve Valencia gibi takımlar Oğuzhan ile ilgileniyor. Türkiye’den de talipleri var ama Oğuzhan’ın ilk tercihi Beşiktaş. Bir an önce kararınızı verin, biz de ona göre hareket edelim” dediği öğrenildi.