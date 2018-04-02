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Oğuzhan Özyakup'un menajeri Kees Vos: Milan, Oğuzhan'ı istiyor

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'un menajeri Kees Vos, dış basına konuştu.

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Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'un menajeri Kees Vos, dış basına konuştu.

Vos " Milan'ın Oğuzhan ilgilendiği doğru. Lazio, Marsilya, Everton ve Valencia'dan da transfer teklifleri geliyor. İki hafta içerisinde karar vereceğiz" dedi.

(Akşam)

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