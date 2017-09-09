Oğuzhan Özyakup'un zemin isyanı: Türkiye'ye geldiğimden beri oynadığım en kötü zemin buydu

Mücadele sonrası Siyah Beryazlılar'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, zeminin çok kötü olduğunu söyledi.

İşte Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları:

"Penaltıyı kaçırdım ama Türkiye'ye geldiğimden beri oynadığım en kötü zemin. Bunu söylemek istiyorum. Karabük'ün oyuncuları bile isyan ediyor. Onlar 2 haftada 1 burada maç oynuyor ve onlar için de zor. Gerçekten oynanacak gibi değil. Penaltıda sol ayağım zeminin içindeydi. Karabük her zaman zor deplasman ama bugün ekstra olarak zor bir zeminde oynadık. Milli takımdan yorgun bir geri dönüş olmasına rağmen çok şükür kazanmayı bildik."