Oğuzhan'dan zehir zemberek açıklama!

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası Oğuzhan Özyakup, yayıncı kuruluşa flaş açıklamalar yaptı.

İşte Oğuzhan Özyakup'un flaş röportajdaki sözleri:

"Maçın başından kırmızı karta kadar biz üstündük, taraflı tarafsız herkes gördü. Top bizdeydi, baskılı oynadık, pozisyonlar kaçırdık. Basit bir kırmızı mı diyeyim, Fener'in buraya top oynamak için gelmediğini mi diyeyim. Futbolda var böyle şeyler. Konya'ya elenmiştik. Keşke ama keşke Fenerbahçe buraya sadece futbol oynamak için gelseydi. İnanılmaz mücadele ettik. 10 kişi kaldık. 10 kişi inanılmaz mücadele ettik. Olmadı. Cuma Karabük maçı var. Ligde lider biziz. Ona bakacağız. Analizini yapacağız. Elimizden ne geliyorsa yaptık ama olmadı."

Devre arasındaki olaylar...

"Ben uzakta kaldım, hiçbir şey göremedim. Takip edemedim. Sağlık olsun, olur böyle şeyler, derbi maç bu."

Saha içerisindeki sözleri...

"Sahada gerginlikler olur. Başka oyuncuyla özel bir şeyim vardı. Bu maça kadar. Benim için bir futbolcunun karakteri sahada belli olur. Herkes kendini belli etti bugün. Diyecek bir şeyim yok."

Van Persie'ye "İdolüm, rol modelim" demişti

Arsenal'de beraber oynayan ve Robin van Persie as takımda oynarken as takıma yeni yükselen Oğuzhan Özyakup, daha önce Hollandalı yıldızı idolü olarak göstermişti. Oğuzhan, "Robin van Persie hem kişilik hem de yetenek olarak benim rol modelimdir. Müthiş bir karakter ve yetenek" sözlerini kullanmıştı.