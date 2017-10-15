Okan Buruk: . Bizim takımın yarısı Trabzonspor'da oynamış oyunculardan kurulu

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Akhisar'ın başında 17 maçta 12 galibiyet alarak büyük bir başarıya imza atan Buruk şöyle konuştu: "Anlattıklarımızın birebir karşılığını aldık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gerçekçi olmak gerekir. Hedefimiz üst sıralara tutunmak. Oralarda yer bulmak. Aşağıya hiç bakmadan yukarıda kalmak. Hedefimiz ilk 6.

"Tarihi bir maç oldu"

Tarihi bir maç oldu. Çok daha fazla da gol bulabilirdik. Trabzonspor gibi takıma karşı böyle bir galibiyet almak inanılmaz bir şey. Bizim takımın yarısı Trabzonspor'da oynamış oyuncu. Çok iyi analiz ettik. Trabzonsporlu kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Onlara bundan sonraki haftalarda başarılar diliyorum" dedi.