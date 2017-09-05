Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Okan Buruk, Akhisar Belediyespor ile sözleşme yeniliyor

Akhisar Belediyespor, Okan Buruk’la sözleşme yenilemeye hazırlanıyor

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, takıma geldikten sonra müthiş bir çıkış yakalayan Teknik Direktör Okan Buruk'la yeni sözleşme müjdesi verdi. Buruk'un sezon sonu bitecek kontratını uzatmak için devre arası masaya oturacaklarını belirten Eryüksel, "Görev sürem boyunca çalıştığım en iyi teknik adam Okan Buruk ve ekibidir.
 
Kulüp olarak Okan hocayla uzun yıllar çalışma arzusu içindeyiz" dedi. Akhisar Başkanı, ilk yarının son birkaç maçını yeni statlarında oynayabileceklerini düşündüğünü de sözlerine ekledi. (Fotomaç)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İçişleri Bakanı Soylu futbol tecrübesini konuşturdu!

İçişleri Bakanı Soylu futbol tecrübesini konuşturdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köy ziyareti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köy ziyareti!

Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA