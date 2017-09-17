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Okan Buruk Akhisarspor'da resmen şov yapıyor

Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, teknik direktör Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından iç sahada çıktığı 8 maçta sadece 1 yenilgi alırken, 7 karşılaşmayı kazandı.

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Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Teleset Mobilya Akhisarspor, Kardemir  Karabükspor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle 5. haftada 10 puana ulaştı.  Yeşil-siyahlı ekip, ligde geçen sezon 26. hafta öncesinde göreve başlayan teknik  direktör Okan Buruk yönetiminde, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.

Okan Buruk'la 14 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan  yeşil-siyahlılar, 71,4 galibiyet yüzdesi ve maç başına 2,5 gol ortalaması  yakaladı.

İç sahada tek mağlubiyet

Bu sezon iç sahada 3'te 3 yapan Teleset Mobilya Akhisarspor, Buruk  yönetiminde çıktığı 8 iç saha maçında 7 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

Bu süreçte Medipol Başakşehir, Bursaspor, Gaziantepspor, Aytemiz  Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve son olarak Kardemir Karabükspor'u  yenen yeşil-siyahlı ekip, Manisa'daki tek mağlubiyetini, geçen sezonun son  haftasında Kardemir Karabükspor karşısında yaşamıştı.

Teleset Mobilya Akhisarspor'un Okan Buruk yönetiminde oynadığı iç saha  maçları ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Hafta   Rakip  Sonuç    

2016-2017 26 Medipol Başakşehir 2-1

2016-2017 28 Bursaspor 5-1

2016-2017 30 Gaziantepspor 6-0

2016-2017 32 Aytemiz Alanyaspor 3-0

2016-2017 34 Kardemir Karabükspor 2-3

2017-2018 1 Demir Grup Sivasspor 1-0

2017-2018 3 Kasımpaşa 2-1

2017-2018 5 Kardemir Karabükspor 2-1 

"Lige renk katmaya devam etmek istiyoruz"

Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, geçen haftaki Bursaspor mağlubiyetinin ardından bu hafta  Kardemir Karabükspor maçını çok önemli gördüklerini söyledi.

Müsabakanın başında geriye düşmelerine rağmen çok iyi bir tepki  verdiklerini belirten Acar, "Mağlup duruma düşmemize rağmen oyuncularımız gerekli  mücadeleyi gösterdi ve ilk yarıda beraberliği yakaladık. İkinci devrede de  etkinliğimizi sürdürdük ve haklı bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı gösterdiği  performanstan dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Acar, iç sahada başarılı sonuçları sürdürdüklerini ifade ederek, "İç  sahada kayıpsız gitmek önemli, biz içeride ve dışarıda iyi oynayarak lige renk  katmaya devam etmek istiyoruz. Bunu başarabilecek kadromuz var." şeklinde görüş  belirtti.

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