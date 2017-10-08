Topladığı 13 puanın 12'sini evinde alan Manisa temsilcisinde önlerindeki periyotta Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Göztepe ve Galatasaray gibi iddialı takımlarla deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Okan Buruk, "Dış saha fobisini yenmeliyiz" dedi.

İlk yarının son 10 maçının 6'sını deplasmanda oynayacaklarını belirten Buruk, "Bu haftalara kadar oynadığımız deplasman maçlarında iyi mücadele ettik. Net gol pozisyonlarına girdik. Fakat sadece 1 puan alabildik. Bu sezon geçen sezonlara göre çok daha zorlu geçecek. Bu yüzden alınan her puan çok önemli. Kadromuzdaki tüm oyuncularım bu bilinçte. Hava şartlarının da ağırlaşacağı önümüzdeki haftaların bu ilk 7 haftadan çok daha zorlu geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu.