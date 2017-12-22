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Okan Buruk: Sakatlıklar, cezalar ve hakem hataları üst üste geldi

Süper Lig'de üst üste 8 maçından galibiyet çıkaramayan Teleset Mobilya Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk, pazartesi günü Osmanlıspor'u deplasmanda yenerek kötü gidişatı durduracaklarını söyledi.

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Cezası yüzünden karşılaşmayı tribünden takip edecek Okan Buruk, "Zorlu bir döneme girdik. Özellikle iç sahada yaşadığımız kayıplar, istemediğimiz seriye neden oldu. Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray deplasmanlarında ise istediğimiz futbolu sergileyebildik. Bu maçlardan puan da aldık puan almaya da çok yaklaştık. Haftalardır kazanamamak bizde baskı oluşturdu" dedi. 

Her şeyin üst üste geldiğini anlatan Buruk, "Bazen futbolda böyle dönemler yaşanabiliyor. Sakatlıklar, cezalar ve hakem hataları üst üste geldi ve maalesef bu kötü tablo oluştu. 8 haftada 3 galibiyet alabilseydik şu an üst sıralarda bulanacaktık. Pazartesi günü çok önemli bir maça çıkacağız. Haftayı çok iyi değerlendirdik. İlk yarıyı güzel bitirmek istiyoruz" yorumunu yaptı. Golcüler Larsson ve Henrique'nin sakat, savunma oyuncuları Lopes ve Caner'in de cezalı olduğunu belirten Buruk, "Önemli eksiklerle gideceğiz. Hava şartları da olumsuz olacak, saha buz tutabilir. Ancak mazeret üretmeden işimizi yapacağız" cümlelerini kurdu. 

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