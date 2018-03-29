Okay Yokuşlu'nun sözleşmesindeki '8 milyon 250 bin Euro'ya serbest kalır' maddesinin Süper Lig ekiplerini kapsamadığı ortaya çıktı

Trabzonspor’da ve milli takımda oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan, son oynanan Karadağ maçında attığı golle bir kez daha dikkatleri üstüne çeken Okay Yokuşlu’nun sözleşme detayları ortaya çıktı.

Okay Yokuşlu 3 büyüklerin de transfer listesinde

Kontratında ‘7,5 milyon Euro’ya çıkış maddesi var’ iddiasının ortaya atıldığı Okay’ın sözleşmesinde 8 milyon 250 bin Euro’ya serbest kalır maddesinin bulduğu, fakat bu can alıcı detayın Süper Lig ekipleri için geçerli olmadığı öğrenildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın iştahla takip ettiği 24 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen üç büyüklerin Okay’ı almak istediği takdirde Trabzonspor’la masaya oturması gerektiği belli olurken, başkan Muharrem Usta’nın yetenekli oyuncu için kapıyı en az 12 milyon Euro’dan açacağı belirtildi.

Sözleşmesinde 8 milyon 250 bin Euro’ya serbest kalır maddesi bulunan Okay için Almanya’dan Schalke, İspanya’dan Valencia ve Sevilla’nın takipte var olduğu öğrenilirken, milli futbolcuyu Fransa’dan Monaco’nun da izlediği ifade edildi.