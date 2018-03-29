Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Okay Yokuşlu'nun sözleşmesindeki '8 milyon 250 bin Euro'ya serbest kalır' maddesinin Süper Lig ekiplerini kapsamadığı ortaya çıktı

Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu’nun sözleşme detayları ortaya çıktı.

  • STAR / Levent Gültekin
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor’da ve milli takımda oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan, son oynanan Karadağ maçında attığı golle bir kez daha dikkatleri üstüne çeken Okay Yokuşlu’nun sözleşme detayları ortaya çıktı.

Okay Yokuşlu 3 büyüklerin de transfer listesinde

Kontratında ‘7,5 milyon Euro’ya çıkış maddesi var’ iddiasının ortaya atıldığı Okay’ın sözleşmesinde 8 milyon 250 bin Euro’ya serbest kalır maddesinin bulduğu, fakat bu can alıcı detayın Süper Lig ekipleri için geçerli olmadığı öğrenildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın iştahla takip ettiği 24 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen üç büyüklerin Okay’ı almak istediği takdirde Trabzonspor’la masaya oturması gerektiği belli olurken, başkan Muharrem Usta’nın yetenekli oyuncu için kapıyı en az 12 milyon Euro’dan açacağı belirtildi.

Sözleşmesinde 8 milyon 250 bin Euro’ya serbest kalır maddesi bulunan Okay için Almanya’dan Schalke, İspanya’dan Valencia ve Sevilla’nın takipte var olduğu öğrenilirken, milli futbolcuyu Fransa’dan Monaco’nun da izlediği ifade edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliş Ertuğrul 113. Bölüm fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul 113. Bölüm fragmanı yayınlandı

UEFA açıkladı! Galatasaray...

UEFA açıkladı! Galatasaray...

Rehberde nasıl kayıtlıyım uygulaması olay oldu

Rehberde nasıl kayıtlıyım uygulaması olay oldu

GetContact uygulamasından çıkan sonuçlar kırdı geçirdi

GetContact uygulamasından çıkan sonuçlar kırdı geçirdi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA