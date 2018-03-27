Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Okay Yokuşlu'yu çok beğenen Sevilla scoutları, sezon sonunda Trabzonspor'un kapısını çalacak

24 yaşındaki orta saha Okay Yokuşlu ile ilgilenen İspanyolların, milli takımın İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı maçı çıplak gözle izlediği ortaya çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa’nın önemli ekiplerinin, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’den sonra bu kez de Okay Yokuşlu’yu takibe aldığı ortaya çıktı. Okay Yokuşlu’nun Premier Lig ekibi West Bromwich’in ardından İspanya’nın ünlü kulübü Sevilla’nın scoutları tarafından da kıskaca alındığı bildirildi. Sevilla’nın bir süredir 24 yaşındaki orta sahanın lig hem de A Milli Takım’da oynadığı müsabakaları izlediği ifade edildi.

RAPOR TUTTULAR

Sevilla’nın scoutları Okay Yokuşlu’nun Milli Takım’ın İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 yendiği hazırlık karşılaşmasını da çıplak gözle izledikleri ve bol bol not tuttukları öğrenildi. Okay hakkında geniş bir rapor hazırladığı vurgulanan İspanyollar’ın, genç futbolcunun performansına hayran kaldıkları belirtilerek, sezon sonu Okay için Trabzonspor kulübünün kapısını çalacakları ifade edildi.

(Haberturk)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD ve 14 AB ülkesi Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı

ABD ve 14 AB ülkesi Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldı

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Dev uydu İstanbul'a mı çakılacak?

Denizden çıkan bu yaratıklar korkuttu

Denizden çıkan bu yaratıklar korkuttu

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

Dünya kupası öncesi transfer dedikoduları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA