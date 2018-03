Okay Yokuşlu'yu çok beğenen Sevilla scoutları, sezon sonunda Trabzonspor'un kapısını çalacak

Avrupa’nın önemli ekiplerinin, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’den sonra bu kez de Okay Yokuşlu’yu takibe aldığı ortaya çıktı. Okay Yokuşlu’nun Premier Lig ekibi West Bromwich’in ardından İspanya’nın ünlü kulübü Sevilla’nın scoutları tarafından da kıskaca alındığı bildirildi. Sevilla’nın bir süredir 24 yaşındaki orta sahanın lig hem de A Milli Takım’da oynadığı müsabakaları izlediği ifade edildi.

RAPOR TUTTULAR

Sevilla’nın scoutları Okay Yokuşlu’nun Milli Takım’ın İrlanda Cumhuriyeti’ni 1-0 yendiği hazırlık karşılaşmasını da çıplak gözle izledikleri ve bol bol not tuttukları öğrenildi. Okay hakkında geniş bir rapor hazırladığı vurgulanan İspanyollar’ın, genç futbolcunun performansına hayran kaldıkları belirtilerek, sezon sonu Okay için Trabzonspor kulübünün kapısını çalacakları ifade edildi.

(Haberturk)