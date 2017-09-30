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Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook'un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı

NBA ekiplerinden Oklahoma City Thunder, geçen sezonun en değerli oyuncusu seçilen Westbrook'un sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını duyurdu.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Oklahoma City  Thunder, all-star oyuncusu Russell Westbrook'un sözleşmesini uzattı.

Kulübün başkan yardımcısı Sam Presti tarafından yapılan açıklamada,  Westbrook'un sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Sözleşmenin detayları hakkında bilgi verilmezken ABD basınında yer  alan haberlere göre, 28 yaşındaki oyuncu kontratı karşılığında 205 milyon dolar  kazanacak.

Presti, Westbrook'un takımda kalmasını sağladıkları için çok mutlu  olduklarını belirterek, "Russell, basketbolda hedeflerimizi gerçekleştirmemiz  için gereken her şeyi temsil ediyor. İnanılmaz yetenekleriyle Oklahoma City  Thunder taraftarının yüzünü güldürmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Geçen sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Westbrook, sezonu 31,6  sayı, 10,7 ribaunt ve 10,4 asist ortalamasıyla "triple-double" yaparak  tamamlamıştı. NBA tarihinde Oscar Robertson'ın ardından bunu başaran ikinci  oyuncu konumuna gelen Russell Westbrook, geçen sezon 42 maçta triple-double  yaparak bu alanda ise rekora imza atmıştı.

Bu sezon kadrosuna all-star oyuncular Paul George ve Carmelo  Anthony'yi de katan Oklahoma City Thunder, şampiyonluk adayları arasında  gösteriliyor.

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