Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook'un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Oklahoma City Thunder, all-star oyuncusu Russell Westbrook'un sözleşmesini uzattı.

Kulübün başkan yardımcısı Sam Presti tarafından yapılan açıklamada, Westbrook'un sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Sözleşmenin detayları hakkında bilgi verilmezken ABD basınında yer alan haberlere göre, 28 yaşındaki oyuncu kontratı karşılığında 205 milyon dolar kazanacak.

Presti, Westbrook'un takımda kalmasını sağladıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Russell, basketbolda hedeflerimizi gerçekleştirmemiz için gereken her şeyi temsil ediyor. İnanılmaz yetenekleriyle Oklahoma City Thunder taraftarının yüzünü güldürmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Geçen sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Westbrook, sezonu 31,6 sayı, 10,7 ribaunt ve 10,4 asist ortalamasıyla "triple-double" yaparak tamamlamıştı. NBA tarihinde Oscar Robertson'ın ardından bunu başaran ikinci oyuncu konumuna gelen Russell Westbrook, geçen sezon 42 maçta triple-double yaparak bu alanda ise rekora imza atmıştı.

Bu sezon kadrosuna all-star oyuncular Paul George ve Carmelo Anthony'yi de katan Oklahoma City Thunder, şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor.