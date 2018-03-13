Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Oktay Derelioğlu: Gaziantepspor'dan bu akşam ayrılıyorum

Spor Toto 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'un teknik direktörü Oktay Derelioğlu, bu akşam kulüpten ayrılacağını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto 1. Lig'den düşmesi kesinleşen  Gaziantepspor'un teknik direktörü Oktay Derelioğlu, bu akşam kulüpten  ayrılacağını söyledi.  
 
Derelioğlu, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada,  Samsunspor maçı sonrasından görevinden ayrılacağını açıkladığını hatırlatarak,  "Genç oyuncularım görevde kalmam için bugüne kadar beni ikna etti. Ancak  Gaziantepspor'dan bu akşam ayrılıyorum." dedi.
 
Gelinen süreçte "anlat anlat bitmeyecek" ve "büyük hikayeler çıkacak"  olaylar yaşadığını aktaran Derelioğlu, görevde bulunduğu süreçte hak edene forma  şansı tanıdığını ve bu sayede her hafta futbol olarak daha iyiye giden bir takım  haline geldiklerini aktardı.
 
Geçtiğimiz günlerde 14 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını hatırlatan  Derelioğlu, "Bu oyuncuları kadro dışı bırakırken doğru yaptığımı biliyorum. Ama  bu süreç öyle bir hal aldı ki şu an başkan ve yöneticiler beni istemiyor,  istememe nedenleri de çok farklı. Özellikle bir yönetici başta olmak üzere  yönetim bu çocukların geleceğiyle oynuyor. Oluşturduğumuz bu kadro, eğer  bozulmazsa daha çok can yakar. Tıpkı Samsunspor maçında yaptığı gibi."  ifadelerini kullandı.
 
Görevden ayrıldıktan sonra kadro dışı bırakılan 14 oyuncunun  affedileceğini, oluşturduğu 18-20 kişilik kadroda yer alan futbolcuların da  sözleşmelerinin feshedileceğini dile getiren Derelioğlu, şunları kaydetti:
 
"Ben kaç maç takım hainleriyle oynamışım. Bunlar bir de kendilerine yöneticiyim, futbolcuyum diyorlar... Bu çocuklara yazık günah."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim ittifakı teklifi Meclis´te kabul edildi

Seçim ittifakı teklifi Meclis´te kabul edildi

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

Yıllar sonra ortaya çıkan müthiş gerçek

Yıllar sonra ortaya çıkan müthiş gerçek

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA